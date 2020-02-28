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Edirne'de, mültecilerin soğukla imtihanı

Edirne’de tampon bölgede bekleyişlerini sürüdüren mülteci grubunun soğukla imtihanı başladı.

Edirne'de tampon bölgede bekleyişlerini sürüdüren mülteci grubunun soğukla imtihanı başladı. Mülteciler ateş yakarak geceyi geçirmeye çalışırken Avrupa hayalleriyle de zihinlerini sıcak tutuyor.



Edirne'de, Pazarkule Sınır Kapısı ile Yunanistan'ın Kastaneis Sınır Kapısı arasında bulunan tampon bölgede bekleyişlerini sürdüren mülteci grubunun havanın da kararması ile birlikte soğukla imtihanı başladı. Gruplar halinde küçük ateşler yakarak geceyi atlamayı düşünen mültecilerin hayali Yunanistan'a oradan da Avrupa'nın çeşitli ülkelerine gitmek.

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