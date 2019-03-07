Edirne'de öğretmenlere 'Arduino ve kodlama' eğitimi verildi

Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen ve Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Uzunköprü, Meriç Arduino ve Kodlama Öğreniyor" isimli proje kapsamında öğretmenlere Arduino ve kodlama eğitimi verildi.

Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen sertifika programına, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Uzunköprü Kaymakamı Muhittin Gürel, Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Eralp Akman, Meriç İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Ocak, öğretmenler ve davetliler katıldı.

Sertifika töreni öncesi konuşma yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, "Öğretmenlerimiz, Arduino tabanlı robotik kodlama ile ilgili uzman bir ekipten uygulamalı olarak 8 gün, günde 7 saat olmak üzere toplam 56 saat süren bir eğitim aldı. Kodlama ve programlama gibi mantıksal zekaya hitap eden çalışmalar; eleştirel düşünme, problem çözebilme, işbirlikçi çalışma gibi önemli becerileri kazandırmaktadır. Bu beceriler doğrultusunda üretim yapılarak topluma ve ekonomiye fayda sağlanabilmektedir" dedi.

Şahin, "Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinin ilkokul seviyesinde de müfredata eklenmesiyle birlikte ortaokul ve lise ile bu okulların dengi okullarda görev yapan öğretmenlerin ardından, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin de mesleki yeterlilikleri için kodlama bilgisi zorunlu hale gelmiştir. Öğretmenler hem temel kodlama becerileri edinip mesleki yeteneklerini arttırabilecek hem de Sanayi 4.0'ın en önemli unsurlarından olan robotik kitler ve kitlerin çalışma mantıkları konularında bilgi sahibi olacaklardır. Eğitimin daha anlaşılır olmasını sağlamak ve projenin sonraki safhasında öğretmenlerin ders sunumu yapacakları öğrencilerin seviyelerine hitap edebilmek amacıyla eğitim görsel tabanlı kodlama programlarından seçilecektir. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğretmenlerimizden çocuklarımızın hayal güçlerini kırbaçlamalarını, parlak fikirleri olan çocuklarımızı doğru uygulamalar ile yönlendirmelerini ve onların ufuklarını açmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Proje kapsamında Ardunio ve Kodlama eğitimini başarıyla tamamlayan 30 öğretmen sertifikalarını aldı.