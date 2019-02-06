Edirne'de 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' uygulaması

81 ilde eş zamanlı düzenlenen “Öncelik hayatın, öncelik yayanın” etkinliği, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde de gerçekleştirildi. Uygulama sırasında karşıdan karşıya geçmek isteyen ve tekerlekli sandalyesi ile kaldırımdan inmekte zorlanan bir vatandaşa da kaymakam ve polisler yardım etti.

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile “Öncelik hayatın, öncelik yayanın” projesi kapsamında Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde de etkinlik gerçekleştirildi. 81 ilde eş zamanlı düzenlenen “Öncelik hayatın, öncelik yayanın” uygulamaları kapsamında Uzunköprü'de gerçekleştirilen etkinlikte, Uzunköprü İlçe Kaymakamı Muhittin Gürel, sürücülere yayalara yol vermenin önemini hatırlattı.

Sürücüler yaya önceliği konusunda uyarıldı

Kaymakam Gürel, sürücüleri yayalara yol vermeleri hususunda uyararak, "Bu sene yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi iç işleri bakanlığı tarafından. Şimdi artık yeni kanun değişikliği ile orada bekleyen bir kişiyi gördüğünüz zaman siz sürücü olarak burada duracaksınız" dedi.

Kaldırımdan inmekte zorlanınca kaymakam müdahale etti

Uzunköprü ilçesinde yaşayan tekerlekli sandalyesi ile kaldırımdan inerken zorlanan Emrak Zeyrekli isimli vatandaşa, Uzunköprü İlçe Kaymakamı Muhittin Gürel yardım etti. Zeyrekli, kaymakam ve polislerin yardımıyla tekerlekli sandalyesi ile kaldırımdan indi ve yaya geçidinden karşıya geçti.