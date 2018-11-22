Edirne'de organ bağışı etkinlikleri

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü, ‘organ bağışı' farkındalığı oluşturmak üzere kentte açtığı stantlarla okul eğitimleri, kamu spotları ve gönüllü halkın desteğiyle organ bekleyen hastalara umut olmaya çalışıyor.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Basın Halkla İlişkiler Biriminden yapılan yazılı açıklamada, "Organ bağışı, bir insanın organlarının bir kısmını veya tamamını, henüz sağlıklıyken, beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından uzman hekimlerin kararı ve aile onayı ile başka insanlara hayat vermek üzere bağışlamasıdır" denildi.

Edirne il merkezi ve ilçede faaliyet gösteren lise, üniversite öğrencileri ve eğitimcilere toplam 14 eğitim verilirken, aile hekimliklerinde, halk eğitim kurslarında ve açılan 22 stantla halka organ bağışı anlatıldı.

Organ Bağışı Haftası'nda 40 vatandaş olmak üzere, yıl içinde açılan stantlarla toplam 396 vatandaşın organ bağışında bulunduğu ve bu kararlarını yazılı olarak beyan ettikleri açıklandı.