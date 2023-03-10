Edirne'de organize suç örgütlerine operasyon: 8 şüpheli yakalandı

Edirne'de polis ekiplerince, organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle organize suç örgütlerine yönelik şafak operasyonu düzenledi. Edirne'de 12 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 8 şüpheli yakayı ele verdi. Adreslerde yapılan aramada; biri üzerinde seri atış aparatı bulunan Glock marka olmak üzere 5 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 10 adet şarjör, 2 av tüfeği, tabanca ve av tüfeklerine ait 114 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.