İhlas Haber Ajansı

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Edirne'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Edirne’de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edirne'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.


Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Ömeroba ve Süleymandanişment köyleri arasındaki ağaçlık alanda çıkan yangına, Edirne Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekiplerince; 6 arazöz, 2 dozer, 1 tanker, 2 ilk müdahale aracı, 1 arama kurtarma aracı ve 2 helikopter ile müdahale ediliyor.


Yangının büyük bölümünün kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmaları yapıldığı öğrenildi.

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