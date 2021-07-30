İhlas Haber Ajansı

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Edirne'de orman yangını kontrol altına alındı

Edirne’nin Enez ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.

Edirne'nin Enez ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre yangın, Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Yenice Köyü ormanlık alanında meydana geldi. Gece 02.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, ihbarla bölgeye giden itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, alanda incelemelerde bulundu.



Soğutma çalışmaları sürüyor


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Pakdemirli, Edirne'de çıkan yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

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