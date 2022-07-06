İhlas Haber Ajansı

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Edirne'de orman yangını kontrol altına alındı

Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı ormanda çıkan yangın ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı ormanda çıkan yangın ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.



Bulgaristan sınırına yakın Ömeroba ve Süleymandanışment köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangını fark eden köy halkının ihbarı üzerine bölgeye İtfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Havadan 2 helikopter karadan ise 1 tanker, 2 dozer, 6 arazöz ile erken müdahale edilen yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

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