Edirne'de Osmanlı lezzetleri tanıtıldı

Edirne'de 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Osmanlı saray lezzetleri tanıtıldı.

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Edirne'de çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Osmanlı saray mutfağının bugüne uzanan lezzetleri, 'Türk Mutfağı Haftası'nda Edirne'de tanıtıldı. Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Deveci Han'da gerçekleştirilen etkinlikte, şefler tarafından Osmanlı saray lezzetlerinden zirva ve tavuk masusa yemekleriyle karpuz şerbeti yapıldı. Hazırlanan lezzetlerin sunumu ve tanıtımı gerçekleştirildi. Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve şefler, kent esnafına menülerine Osmanlı saray lezzetlerini ekleme çağrısında bulundu.