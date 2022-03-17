İhlas Haber Ajansı

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Edirne'de otomobil yol kenarına uçtu: 1 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Bulgaristan plakalı otomobil, yol kenarına uçtu, kazada 1 kişi yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Bulgaristan plakalı otomobil, yol kenarına uçtu, kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gelibolu istikametinden Keşan istikametine giden M.S. yönetimindeki K4939BC Bulgaristan plakalı otomobil, Yerlisu köyü yakınlarından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak duble yolu ayıran demir bariyerlere çarptı ve ardından yolun sağına savruldu. Kazada, sürücü M.S. yaralandı.


İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, kaza yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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