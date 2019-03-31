Edirne'de oy verme işlemi başladı

Edirne'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy verme işlemi başladı.

Edirne'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 8.00 itibariyle oy verme işlemi başladı. Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp, Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda, 1091 No'lu sandıkta oylarını kullandı.

Edirne ve ilçelerinde toplam 312 bin 218 seçmen, seçimler için sandığa gidiyor. İl ve ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarların oylanacağı seçimde bin 76 sandık kuruldu. Edirne merkezde 130 bin 122 seçmen sayısı bulunurken, kurulan sandık sayısı ise 406.