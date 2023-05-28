Edirne'de oylar sandıkta

Edirne'de Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde seçmenler oylarını kullanıyor.

Edirne'de Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimi için oy verme işlemi sabah 08.00 itibari ile başladı.

14 Mayısta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminde 2. Tura kalan Cumhurbaşkanlığı için tüm Türkiye'de olduğu gibi Edirne'de de seçmen sandık başına gidiyor. 1039 sandıkta 319 bin 723 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak olan cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başlayıp, 17.00'ye kadar sürecek.

Oy kullanma işlemlerinin başlaması ile okula gelen vatandaşlardan Sabri Yavuz, "Hakkımızda hayırlı olmasını diliyorum. Vatana millete hayırlısı olmasını diliyorum" dedi.

Diğer bir vatandaş Süleybe Yavuz, "Rahatsız olduğum halde oy kullanmaya geldim. Ülkemiz için seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Hasan Yıldız ise "Oyumuzu kullanmaya geldik. Geçen seçimlerde de oy kullandık, hakkımızda hangisi hayırlısı ise onun olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.