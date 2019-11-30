İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Edirne'de özel harekat polisleri kaza yaptı: 18 yaralı

Özel harekat polisleri, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, Demirtaş Mahallesi’nde kaza yaptı, 18 polis hafif şekilde yaralandı.

Özel harekat polisleri, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Demirtaş Mahallesi'nde kaza yaptı, 18 polis hafif şekilde yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Edirne'den yola çıkan özel harekat polisleri yoğun sis nedeniyle Uzunköprü ilçesi Demirtaş Mahallesinde görüş açısını kaybederek zincirleme kazaya karıştı. 5 aracın karıştığı kazada 18 polis yaralandı. Kaza sonrasında yol kısa süre araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 18 polisin tedavileri Uzunköprü Devlet Hastanesinde sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.