Edirne'de Özel Yetenekliler Eğitim Merkezi etkinliklerine devam ediyor

Öğr. Üyesi Fatih Dereli, psikolojik danışman ve rehber öğretmenler ile bir araya geldi.

Trakya Üniversitesi Özel Yetenekliler Eğitim Merkezi/nin toplantı ve etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Dereli, Edirne Merkez'de bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan psikolojik danışman ve rehberlik öğretmenleriyle buluştu. Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşen "Özel Yetenekli Bireyler Farkındalık Eğitimi" seminerinde merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ile birlikte iş birliğine yönelik yapılabilecek çalışmalar da ele alınarak okulların ihtiyaçları ve beklentileri konuşuldu.