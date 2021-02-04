Edirne'de pandemi nedeniyle ertelenen maraton tedbirli koşulacak

Edirne'de, geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ertelenen Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu, 23 Mayıs 2021 tarihinde tedbirli ve kontrollü şekilde koşulacak.

Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, 6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, ertelenmesinin ardından bu yıl 23 Mayıs 2021 tarihinde, kontrollü şekilde yapılacağını söyledi. Ökdağ, maratonun bu yıl "çevre ve sıfır atık" temasıyla koşulacağını belirtti.

“Pandemi kuralları ile koşulacak”

Akdağ, “Şunu belirteyim, geçen yıl hıfzıssıhha kurulu kararıyla maraton ertelendi. Fakat Türkiye'de ve dünyada atletizm ile ilgili bütün müsabakalar gerçekleşti. Çünkü bu işin Dünya Atletizm Birliği tarafından, Türkiye Atletizm Birliği tarafından kuralları ve çerçeveleri çizilmiş vaziyette, pandemi döneminde yapılacak etkinliklerle ilgili. Örneğin; startta ilk 100 metre maskeli, bitişte son 100 metre maskeli, etkinlik alanında katılımcıların hepsi maskeli olacak şekilde, bunun gibi birçok kural var. Bu kurallar çerçevesinde bütün organizasyonlar yapıldı, yapılmaya da devam ediyor” dedi.