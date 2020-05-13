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Edirne'de parklar yeniden cıvıl cıvıl

Edirne’de 0-14 yaş arasındaki çocuklar 4 saatlik sokağa çıkma izninin başlamasıyla parklara akın etti.

Edirne'de 0-14 yaş arasındaki çocuklar 4 saatlik sokağa çıkma izninin başlamasıyla parklara akın etti.


Edirne'de 14 yaş altı çocuklar uzun bir aranın sonunda 4 saatlik de olsa dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Yasağın kalktığı ilk dakikalardan itibaren sosyal mesafe ve maske takmak şartı ile kendini sokağa atan çocuklar adeta özgürlüğün tadını çıkardı.


Aileleriyle dışarı çıkan çocuklar parklarda ve yeşil alanlarda oyun oynadı ve eğlenceli zaman geçirdi. Mutlulukları gözlerinden okunan çocukların parklarda gönüllerince eğlendikleri görüldü.

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