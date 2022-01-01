Edirne'de Polisten "Huzur ve Güven Uygulaması" denetimi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yeni yılın ilk saatlerinde "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirdi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 2022 yılının ilk saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler “Huzur ve Güven" uygulaması yaptı. Uygulama ilçenin en işlek cadde ve yollarda gerçekleştirildi.

Kamu düzenini sağlamak ve suç işlenmesini önlemek amacıyla gerçekleşen denetimlerde vatandaşların evraklarını kontrol eden polisler, vatandaşların yeni yıllarını tebrik etti.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğünün gerçekleştirdiği uygulamadan dolayı memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar; “Suçluların yakalanması için gece gündüz çalışan polis memurlarımıza kolaylıklar diliyoruz. Yeni yılda da şehrimizde huzurun sağlanması ve güvenin tesis edilmesi için çalışıyorlar. Allah yardımcıları olsun” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, yeni yılın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileyen vatandaşlar, korona virüs tedbirlerine uyulması çağrısında bulundu.