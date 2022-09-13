Edirne'de posta güvercinleri yarışı

EDİRNE (İHA) – Edirne'de düzenlenen posta güvercinleri yarışmasına Türkiye'nin birçok ilinden ve komşu ülke Yunanistan'dan katılım sağlayan vatandaşlar saatlerce kuşlarının geri gelmesini bekledi.

Edirne Karaağaç Mahallesinde düzenlenen posta güvercinleri yarışmasına Türkiye'nin birçok ilinden ve komşu ülke Yunanistan'dan vatandaşlar katıldı.

Güvercinlerini Bolu Gerede'den bırakan vatandaşlar Edirne Karaağaç'ta geri gelmelerini heyecanla bekledi.

Neredeyse yurdun her yerinden ve komşu ülke Yunanistan'dan toplam 882 güvercinle katılan yarışmacılar kuşlarının gelmesini Edirne'ye gelmesini dört gözle bekledi.

İstanbul Gaziosmanpaşa'dan Edirne'ye gelen güvercin meraklısı yarışmacı Demirhan Çalışkan, henüz 4 aylık olan güvercinin Bolu'nun Gerede ilçesinden 511 kilometre yol kat ederek birinci olduğunu söyledi. 130 bin lira para ödülü ve altın kemerin sahibi olduğunu aktaran Çalışkan, Allah nasip ederse gelecek yarışmalarda da kemeri almak istediğini belirtti.

İstanbul Zeytinburnu'ndan güvercinleriyle geldiğini ifade eden Ramazan Keskin de, yaklaşık 510-520 kilometrelik bir mesafeden güvercinlerin salındığını ve güvercinlerinin gelmesini beklediklerini aktardı.

Kızının ismini verdiği posta güvercinini 511 kilometreden bırakan Yunanistanlı Simos Kostas, Edirne'nin Karaağaç Mahallesinde güvercinin gelmesini beklediğini ifade ederek, “Buradaki insanlardan ve ortamdan çok memnun kaldık. Gelecek sene daha çok sayıda katılacağız. İnternet üzerinden görenlerde burayı çok beğendi” dedi.

Yunanistan Gümülcine'den Edirne'ye gelen Soner Ahmet, “Biz Yunanistan'dan geldik. Güvercinlerimizi de Yunanistan'dan getirdik. Gümülcine'den beraber geldiğimiz 3 arkadaşımızla 25 kuş ile katılım sağladık. Finale 11 kuş ile devam ediyoruz. İlk kuşumuz geldi” ifadelerine yer verdi.