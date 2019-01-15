Edirne'de rahim ağzı kanserine farkındalık

Edirne'de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yapılan açıklamada erken teşhisin önemine dikkat çekildi.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğünden, Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yapılan yazılı açıklamada, dünyada kadınlarda meme kanserinden sonra rahim ağzı kanserinin görülme oranının üçüncü sırada, Türkiye'de ise dokuzuncu sırada yer aldığı belirtildi.

“Önlenebilir bir hastalık”

Rahim ağzı kanserinin, nedeninin tamamen aydınlatıldığı ve önlenebilir bir hastalık olduğu belirtilirken, rahim ağzı kanseri için risk faktörlerinin; Human Papilloma Virus (HPV) enfeksiyonu, erken yaşta (16 yaştan önce) cinsel ilişki, çok eşlilik, sigara içme, sağlıksız beslenme, çok sayıda doğum yapma, sosyoekonomik düzeyin düşük olması, 5 yıldan daha uzun süre doğum kontrol hapı kullanımına bağlı farklılık gösterildiği kaydedildi.

“Belirti ve bulgular takip edilmeli”

Edirne İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, rahim ağzı kanseri ile ilgili belirtiler açıklanırken, "Düzensiz adet görmek (düzensiz menstrüasyon), adet dönemleri arasında veya cinsel ilişki sonrası (vajinal) kanama olması, cinsel ilişki sırasında ağrı, sırt, bacak veya kadın cinsel organlarının olduğu bölgede ağrı, kötü kokulu vajinal akıntı, idrar yaparken ağrı, tek bacakta şişlik" denildi.

“Erken teşhisin önemi”

Rahim ağzı kanserinin tanısı ile ilgili de tarama ve erken teşhisin önemine dikkat çekilerek, "Tedavisi yüzde 100 mümkün olan rahim ağzı kanseri, günümüzde kanserden ölüm nedenleri arasında çok geride yer almaktadır. Rahim ağzı kanser taramasını düzenli yaptıran bir kadının rahim ağzı kanserinden ölmeyeceğini söylemek mümkündür. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) rahim ağzı kanserinin bütün ülkelerde ülke çapında taranmasını önermektedir" ifadeleri kullanıldı.

“Ölüm tamamen engellenebilir”

Açıklamanın son bölümünde ise rahim ağzı kanserinin önlenebilen bir hastalık olduğuna vurgu yapılarak, “Rahim ağzı kanseri erken teşhis edildiğinde yüzde 100 tedavi edilebilir. Rahim ağzı kanserinden ölüm tamamen engellenebilir. Düzenli rahim ağzı kanseri taramasından geçen bir kadının, rahim ağzı kanserinden ölmeyeceği söylenebilir. Ülkemizde rahim ağzı kanseri taramaları ücretsiz olarak Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) ve Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) yapılmaktadır" denildi.