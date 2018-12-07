Edirne'de robotik ve kodlama kursu için 300 kişi sırada bekliyor

Edirne'nin Keşan ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezinde açılan robotik ve kodlama kursuna katılabilmek için 300 kişi sırada bekliyor.

Halk Eğitim Merkezinde, 2018 yılında açılan 191 kursa 3 bin 645 kişi kayıt yaptırdı. Açılan kurslardan ise lavanta üreticiliği, İngilizce, dikiş nakış, müzik, halk oyunları ile robotik ve kodlama kursları yoğun ilgi görüyor.

300 kişi robotik ve kodlama kursuna katılmak amacıyla Keşan HEM'den haber bekliyor. Kursa katılan öğrencilere; oynadıkları bilgisayar oyunlarında kod yazdırılıyor. Burada pratik yapan öğrenciler daha sonra kod yazdıkları robotları labirentten geçiriyor. Kursun üçüncü aşamasında ise öğrenciler 3 boyutlu yazıcılarda kendi tasarımlarını hayata geçiyor.