Edirne'de Romanlar için eylem planı

Edirne Valiliği, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve kentteki sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle Edirne Roman Eylem Planı'nın oluşturulması için ilk toplantı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2016 yılında hayata geçirilen ‘Roman Strateji Eylem Planı' kapsamında, Edirne yerelinde Valilik ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle Edirne Roman Eylem Planı'nın oluşturulması için düğmeye basıldı.

Edirne Huzurevi konferans salonunda düzenlenen toplantıya Valisi Ekrem Canalp, Vali Yardımcısı Yusuf Güler, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan ve çok sayıda kurum müdürüyle sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Toplantıda ilk olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Edirne İl Müdürü Bilgin Özbaş konuştu.

"Somut, gözle görülür bir eylem planı oluşturmak gerekiyor"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Edirne İl Müdürü Bilgin Özbaş, "Elimizden geldiği kadar çalışıyoruz ama maalesef eğitim, istihdam, konut, çocuk suçluluğu, kadına yönelik şiddet, sağlık, küçük yaş evlilikler, suç oranlarının azaltılması konusunda daha çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Bugün bu projede tüm taraflar olarak buradayız. Ulusal bazda hazırlanan stratejik eylem planında biz ilimiz için yerel bazda, somut, gözle görülür bir eylem planı oluşturmak adına burada toplandık" dedi.

"Edirne bu çalıştaylarla yön gösterici olacak"

Edirne Valisi Ekrem Canalp de "Türkiye'de Romanların en yoğun bulunduğu illerin başında Edirne geldiği için Romanlara yönelik yapacağımız çalışmalarda da Edirne Türkiye'ye örnek olmak zorunda. Bizim de daha önce yapmış olduğumuz belli çalışmalar var, yakın zamanda yapılan bu çalışmaları derleyip, toparlayıp kendimiz yeni bir eylem planı hazırlayalım istedik. Ama bu eylem planını yaparken de mutlaka bütün tarafların bir araya gelerek beraber şekillendirmesi hepsinden daha anlamlı ve kıymetli olacağı için de bugün buradaki hazirunu bir araya getirdik. İnşallah bu çalıştaydan elde edeceğimiz sonuçlar, her bir masanın yapacağı analizler ve bunların çalışma takvimi, daha sonra Edirne'de Romanlara yönelik yapacağımız bütün çalışmalar için hem bir yön gösterici olacak hem de nelerin yapılacağına ilişkin temel belirleyici olacak" diye konuştu.