Edirne'de ruhsatsız silah operasyonu: Çıkanlar cephaneliği aratmadı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Edirne'de Silah ve Mühimmat Kaçaklığı yapan şahıslara operasyon düzenledi, 24 şahsı gözaltına aldı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 5 ay boyunca sürdürdüğü teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 28 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan silahlar, cephaneliği aratmadı. Ekiplerin sabahın erken saatlerinde düğmeye basan ekipler, Edirne genelinde 22 adet ruhsatsız tabanca çeşitli boyutlarda 39 adet şarjör ve bu silahlara ait 7 bin 570 adet mermi, 30 adet av tüfeği ve bu tüfeklere ait bin 209 adet av tüfeği fişeği, 294 adet silah yapımında kullanılan çeşitli aparatlar, 33 adet kesici adet, 4 gram esrar maddesi ve tarihi eser olduğu düşünülen 25 adet sikke bulundu.

Ayrıca Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak düzenlenen operasyonda, Ordu ilinde bulunan bir şahsa yönelik yapılan operasyonda 8 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 140 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Ordu ilinde yakalanan şahıstan ele geçirilenlerle birlikte toplamda 38 adet ruhsatsız tabanca, 8 bin 22 adet tabanca mermisi, 41 adet şarjör, 33 adet av tüfeği ve bunlara ait bin 209 adet av tüfeği fişeği, 33 kesici alet, 4 gram uyuşturucu madde ile tarihi eser olduğu düşünülen 25 adet sikke ele geçirildi.

Şahısların adli ve idari işlemleri devam ederken, suç ve suçlulara yönelik operasyonlarda kararlılık mesajı verildi.