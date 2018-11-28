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Edirne'de sağanak

Edirne’de, sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Edirne'de, sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.


Edirne'de dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Bodrum katlardaki birçok evi ve iş yerini su bastı.


Bazı cadde ve sokaklar göle dönerken sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı. Akşam saatlerinde başlayan yağış, sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti. Polis ekipleri, yağmur suları ile kapanan caddeleri şerit ile trafiğe kapatırken, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.


Öte yandan, İstanbul'dan trenle Edirne'ye gelen vatandaşlar da sağanak nedeniyle garda bir süre mahsur kaldı.

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