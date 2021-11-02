Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de hafif şekilde başlayan ve etkisini arttıran yağmur yer yer etkili olurken, yağmura hazırlıksız yakalananlar sığınacak yer aradı.

Edirne'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Hafif şekilde başlayan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. İhtiyaçlarını karşılamak için dışarıya çıkan bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazıları ise yağmurdan şemsiyeleriyle korundu. Şemsiyesi olmayan vatandaşlar, işyerlerinin tentelerinin altına ve tarihi çarşılara sığındı.

Öte yandan, çarşı esnafı ağaçların altına güvercinler için yem bıraktı. Yağmurda yiyecek bulmakta zorlanan güvercinler esnafın bıraktığı yemlerle karnını doyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yağmurun, yer yer akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.