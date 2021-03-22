İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Edirne'de sağanak etkili oluyor

Edirne’de, sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Edirne'de, sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.


Edirne'de, sağanak yağış etkili oluyor. Kent genelinde sabah saatlerinde zaman zaman etkisini arttıran yağış, yaşamı da olumsuz etkiledi. Aralıklarla süren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.


Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta başı yoğunluğunun yaşandığı ana arterlerde ve kavşaklarda, sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.


Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sağanak yağışın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.