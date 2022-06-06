İhlas Haber Ajansı

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Edirne'de sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Edirne’de sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Edirne'de sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Edirne'de etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar ıslanmamak için sığınacak yer ararken, meteorolojinin uyarılarını dikkate alıp şemsiyeleriyle dışarı çıkanlar ise ıslanmaktan kurtuldu.


Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalansa da yağışların bereket olduğunu söyledi.

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