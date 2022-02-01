Edirne'de sağanak yağış etkili oluyor

Edirne'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Edirne'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Devam eden sağanak sebebiyle yağmura yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için sığınacak yer ararken, meteorolojinin uyarılarını dikkate alıp, şemsiyeleriyle dışarı çıkan vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtuldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Trakya'da yağışların devam edeceği belirtildi.