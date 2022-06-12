Edirne'de sağanak yağış etkili oluyor

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Edirne'de beklenen yağış dün sabah saatlerinde Uzunköprü'de etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Edirne'de beklenen yağış etkili oldu.Sabah saatlerinde dün sabah saatlerinden etkili olan yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlardan kimisi yağmurluk giydi, kimisi de şemsiyeyle korunmaya çalıştı. Yollarda su birikintisi oluştu. Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor. AFAD'dan “Ülkemizde devam eden meteorolojik nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı merkezini arayınız “ uyarısı yapıldı.