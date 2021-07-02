Edirne'de sağanak yağış sokakları göle çevirdi, iş yerlerini bu bastı

Edirne'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi, iş yerlerini su bastı.

Edirne'de akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle iş yerleri sular altında kalan bazı vatandaşlar elektronik eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Sokaklar da sağanak yağış nedeniyle göle döndü. Yağış nedeniyle vatandaşlar ve polisler tıkalı olan kanalizasyonu birlikte açmaya çalıştı.