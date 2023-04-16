Edirne'de sağanak yağış yolları gölle çevirdi

Edirne'de sağanak yağmur ve dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşatırken, yolları ise gölle çevirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya ve Çanakkale bölgesi için gök gürültülü yağış uyarısının ardından Edirne'de sağanak yağış etkili oldu. Edirne'de sabah saatlerinde etkisini hissettiren sağanak sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Şehir merkezinde ve bazı ilçelerde etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar kendilerini yanlarına aldıkları şemsiyelerle yağmurdan korumaya çalıştı. Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü şehirde yağışların belli aralıklarla devem edeceği belirtildi. Şehir trafiğinde de sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı. Sağanak yağış bir yandan da çiftçilerin yüzünü güldürdü.

“Barajlarımız doluyor, buğdaylarımız da verimli oluyor”

Nisan yağışlarının tarıma faydalı olduğu için mutlu olduklarını ifade eden vatandaşlardan Mehmet Ali İpek, “Tabi bizde bir çiftçi olarak yağmur yağışından dolayı mutlu olduk. Buğdaylarımız gübre atmış kadar değerlendi. Verimlerin iyi ve bol bereketli olacağını düşünüyorum. Ayrıca sağanak yağıştan dolayı yollardaki rögar kapakları temizlenmediğinden su birikintisi oluşuyor ve tıkanmalar meydana geliyor. Belediyemiz bu konuda biraz pasif kaldı. Sürücülerimiz de bu konuda şuurlu değil, çok hızlı gidiyorlar. Çukurları ve hendekleri görmediklerinden kazaya sebep oluyorlar. Son nisan yağmurları gayet iyi oldu, şuanda ortalamanın üzerinde bir yağış aldık. Barajlarımız doluyor, buğdaylarımız da verimli oluyor” diye konuştu.