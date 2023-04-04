Edirne'de sağanak yağış zor anlar yaşattı

Edirne’de aniden bastıran şiddetli sağanak hem yayalara hem araç sürücülerine zor anlar yaşattı.
Edirne'de aniden bastıran şiddetli sağanak hem yayalara hem araç sürücülerine zor anlar yaşattı.
Edirne'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini artırarak devam ediyor. Alışveriş yaparken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Su birikintilerinin oluştuğu yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte, yağış zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor.