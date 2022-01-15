Edirne'de sağlık ekipleri ev ev dolaşarak vatandaşları Covid-19'a karşı aşılıyor

Edirne'nin İpsala ilçesinde sağlık ekipleri, ev ev dolaşarak vatandaşlara koronavirüs aşılarını yapıyor.

Edirne'nin İpsala ilçesinde toplum sağlığı merkezinde görevli sağlık ekipleri, sabahın erken saatlerinde muhafaza altına alınmış aşılarla yola çıkıp köy köy dolaşarak vatandaşlara korona virüs aşısı yapıyor. Gittikleri köylerde evleri tek tek dolaşan sağlık ekipleri, aşılama çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.

Aşılanma oranında Edirne yüzde 83,9 ile en az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla Türkiye ortalamasının üzerinde yer alıyor.