Edirne'de şaşırtan hırsızlık: Sineklikleri çaldılar

Edirne'de camlardaki sineklikleri sökerek çalan şüpheliler, güvenlik kamerasına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Talatpaşa Mahallesi Şehit Cemil Ataseven Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki sinekliklere göz koyan 3 şahıs keşfe çıktı.

Omzunda çuval olan bir şahıs yanındaki kadın ile birlikte etrafa bakarken, diğer şahıs ise camlardaki sineklikleri yerinden sökerek ilerledi. Bu anlar saniye saniye apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ardından sinekliklerin olmadığını fark eden daire sakinleri, apartmanda bulunan güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin apartmanın önüne gelerek etrafında dolaştığı ve ardından giriş kattaki dairenin sinekliklerini yerinden sökerek çaldığı görülüyor.

10 yıldan beri bu mahallede yaşadıklarını ve bugüne kadar hiç böyle bir durumla karşılaşmadıklarını söyleyen apartman sakinlerinden Bünyamin Zaralı, "Sineklikleri çalmışlar. Videodan seyredince şaşırdık. Bu durum bizi hayretler içinde bıraktı" dedi.