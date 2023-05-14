Edirne'de sayılan oylar çuvallar ile adliyeye getiriliyor

Sayımı tamamlanan oylar çuvallar ile Edirne Adliyesi'ne getirilerek, seçim kurulu görevlilerine teslim ediliyor.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme işleminin saat 17.00 itibarıyla tamamlanmasının ardından seçim müşahitleri tarafından sayımı tamamlanan oy pusulaları Edirne Adliyesine getiriliyor.

Merkez ve ilçelerle birlikte toplam bin 39 sandıkta 319 bin 723 seçmenin oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından, okullarda oyların müşahitler gözetiminde sayımı yapıldı.

Sayılan oyların çuvallara konulmasının ardından sandık başkanları oy pusulalarını Edirne Adliyesi'ndeki seçim görevlilerine teslim etmeye devam ediyorlar.