Edirne'de sayılan oylar çuvallar ile adliyeye getiriliyor

Edirne'de gerçekleştirilen ikinci tur Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimi'nde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayımı tamamlanan oylar çuvallar ile Edirne Adliyesine getiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin tamamlanmasının ardından sayımı tamamlanan oylar, çuvallarla okullardan Edirne Adliyesi'ne getiriliyor. Adliyeye getirilen çuvallar seçim kurulu görevlilerine teslim ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimi'nde oy verme işleminin saat 17.00 itibariyle tamamlanmasının ardından seçim müşahitleri tarafından sayımı tamamlanan oy pusulaları görevlilerce Edirne Adliyesine getiriliyor.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde de sandıklarda zarfların tasnifi ve oyların sayımının ardından sandık kurulları tarafından hazırlanan belgeler, İl Seçim Kurulu'na gelmeye başladı. Yurt genelinde olduğu gibi Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde de Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde oy verme işlemi 17.00 itibari ile sona erdi. Oy verme işleminin bittiği okullarda zarfların tasnifi ve oyların sayımına sürüyor. İşlemleri biten seçim sonuçları, görevli kurul üyeleri tarafından İlçe Seçim Kurulu'na getirilmeye başlandı.