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Edirne'de selde evler kullanılmaz hale geldi

Edirne’nin Havsa ilçesinde yoğun yağış sonrası meydana gelen sel felaketinde çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi, yüzlerce hayvan telef oldu.

Edirne'nin Havsa ilçesinde yoğun yağış sonrası meydana gelen sel felaketinde çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi, yüzlerce hayvan telef oldu.


Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyünde meydana gelen sel felaketinde çok sayıda evi su bastı. 300 hanenin bulunduğu Oğulpaşa köyünde 40'ın üzerinde ev kullanılamaz hale geldi. Köyde yüzlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvan telef oldu.

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