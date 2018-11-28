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Edirne'de selde kaybolduğu iddia edilen yaşlı adam aranıyor

Edirne’nin Havsa ilçesi Oğulpaşa köyünde meydana gelen selde kaybolduğu iddia edilen yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor.

Edirne'nin Havsa ilçesi Oğulpaşa köyünde meydana gelen selde kaybolduğu iddia edilen yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor.


AFAD ekipleri 80 yaşındaki Veysel Evren'in kaldığı ileri sürülen evde arama çalışmaları yapıyor. Olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri hazır bulundurulurken yaşlı adamın yeğeni en son amcasıyla saat 06.00 sıralarında konuştuğunu söyledi.


Evren'in yeğeni "En son sabah 06.00'da aradım. O zaman da çok yağmur vardı. Çatıya kadar su doluydu. Bekardı zaten. İlerde bir market var, oraya ait, burada bekçilik yapıyordu" dedi.

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