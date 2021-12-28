Edirne'de şiddetli sağanak: Onlarca iş yeri su altında kaldı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış su baskınlarını da beraberinde getirdi. Sanayi sitesinde onlarca iş yeri su altında kaldı.

Uzunköprü'de öğle saatlerinde başlayan sağanak sonrası çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Uzunköprü Sanayi Sitesi'nde de çok sayıda iş yeri su altında kalırken, vatandaşlar iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.