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Edirne'de şiddetli yağış

Edirne’de Meteorolojinin akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağmur uyarısı sonrasında kent merkezinde başlayan yağmur yağışı etkisini artırıyor.

Edirne'de Meteorolojinin akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağmur uyarısı sonrasında kent merkezinde başlayan yağmur yağışı etkisini artırıyor.



Edirne'nin kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Yağış nedeniyle trafikte de olumsuzluklar yaşanırken, su birikintilerinin oluştuğu caddelerde, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Birçok vatandaş işyerlerinin içine girerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

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