Edirne'de şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü

Edirne'de 2 gündür etkisini artıran sağanak yağış yolları göle çevirdi.

Edirne'nin kent merkezinde 2 gündür etkisini artıran sağanak yollarda su birikintisine neden oldu. Öğle saatlerinden itibaren şiddetini artıran sağanak yağış, yolları göle çevirirken, yağmura hazırlık yakalanan vatandaşlar da sığınacak yer aradı. Sağanak yağış esnasında yolda bulunan sürücüler de ilerlemekte güçlük çekti. Ayrıca vatandaşlar göle dönen bozuk yollar için yetkililere seslendi. Birçok caddeyi göle çeviren sağanak yağışın gece saatlerine kadar aralıklarla süreceği öğrenildi.

“Bozuk yollar ve altyapı en büyük sorun”

Edirneli vatandaşlardan Gürkan Tezcan, her yağmur yağışından sonra altyapı yetersizliğinden ve yolların bozuk olmasından dolay sıkıntı yaşadıklarının belirterek, “Burada bu problem çok büyük. Her yağmur yağdığında hatta yağmadığında bile yolların bozuk olmasından dolayı trafik akışında aksamalar yaşanıyor. Şuanda da gördüğünüz gibi olumsuz bir görüntü var. Buradaki mahalle sakinlerimizle de bu sorunları konuşuyoruz ama maalesef bir çözüm bulamıyoruz. Edirne açık hava müzesi gibi bir il, çünkü tarihiyle kültürüyle örnek teşkil edecek bir il ama Edirne'ye yakışacak bir yaşam tarzımız yok. Değerlerimizi öldürmemek ve ilimize gelen misafirlerimizi iyi bir şekilde ağırlamak için Edirne'ye en iyi yönetim şekli gerekiyor. Bu tarz insanları seçmemiz lazım. Yollar kötü, altyapı da istenildiği gibi yapılmıyor. Bazen yollar yapılıyor ama ertesi gün yapılan yollar yine bozuluyor ve tekrara yapılıyor. Bu durumu gördüğümüzde şaşırıyoruz. Bunun için kesin çözümlerin üretilmesi gerekiyor. Bu problemin bir an önce hal edilmesi lazım çünkü çok rahatsızız. Sizin de gördüğünüz gibi en ufak bir yağmur yağdığında yollar göle dönüyor. En yakın zamanda yetkililerden çözüm bekliyoruz” dedi.