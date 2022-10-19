İhlas Haber Ajansı

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Edirne'de silahla 1 kişiyi vuran 2 şüpheli tutuklandı

Edirne’de bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonrası 1 kişiyi silahla yaralayan 2 şüpheli tutuklandı.

Edirne'de bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonrası 1 kişiyi silahla yaralayan 2 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Kocasinan Mahallesi'nde meydana geldi. Eğlence mekanına gelen A.A., A.M.K., İ.Ö. ve T.Z. ile işletme sahibi M.A. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden A.M.K., işletme sahibi M.A.'yı silahla yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralanan işletme sahibi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelisi 4 kişi de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Edirne İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.M.K. ve A.A. tutuklanırken, diğer şüpheliler İ.Ö. ve T.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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