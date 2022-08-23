Edirne'de şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Bulgaristan'da ve Kapıkule Sınır Kapısında şiddetli yağışın etkisini kaybetmesinin ardından gece boyunca etkili olan dev şimşekler, Edirne semalarında görsel şölen oluşturdu.

Bulgaristan'da ve Edirne sınırlarında etkili olan sağanak yağış sonrası kent merkezinde gece boyunca dev şimşekler etkili oldu. Dev şimşeklerle birlikte Edirne sınırında bulunan Yunanistan ve Bulgaristan'da da adeta gece gündüze dönüştü.

Gece saatlerinde art arda etkili olan şimşeklerin Selimiye Camisi ile bütünleşmesi görenleri kendine hayran bıraktı. Birçok Edirneli vatandaş dev şimşeklerden oluşan muhteşem görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Etrafı aydınlatan şimşekler çeşitli bölgelerde etkili olup, gece geç saatlere kadar sürdü.

Meteorolojiden yapılan tahminlerine göre, Trakya Bölgesi'nde cuma gününe kadar sürecek yağışların lokal ve şiddetli olacağı öngörülüyor. Sabah saatlerinde Yunanistan'da başlayan yağışların akşam saatlerinde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde etkili olacağı bildirildi.