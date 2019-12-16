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Edirne'de sis

Edirne’de sabah saatlerinde başlayan ve gün içerisinde devam eden sis, akşam saatlerinde etkisini arttırdı.

Edirne'de sabah saatlerinde başlayan ve gün içerisinde devam eden sis, akşam saatlerinde etkisini arttırdı.


Özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesinin 10 metreye düştüğü kentte sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun sis nedeniyle kentte çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana gelirken, trafik ekipleri sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

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