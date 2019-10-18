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Edirne'de sis kazaya neden oldu: 3 yaralı

Edirne’de, Keşan–Uzunköprü karayolunda etkili olan yoğun sis kazaya neden oldu.

Edirne'de, Keşan–Uzunköprü karayolunda etkili olan yoğun sis kazaya neden oldu. Bir araçla traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralanırken, araçlarda ağır maddi hasar oluştu.


Kaza, sabah saatlerinde Uzunköprü'ye bağlı Karapınar köyü yol kavşağında meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Keşan'dan Uzunköprü istikametine gitmekte olan otomobil, Karapınar köyü yol kavşağında traktör ile kafa kafaya çarpıştı. Yoğun sis nedeniyle meydana geldiği düşünülen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle karayolu trafiğe geçici olarak bir süreliğine ulaşıma kapandı.


Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesine'ne sevk edildi. Geçici süre ulaşıma kapanan yol araçların çekicilere yüklenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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