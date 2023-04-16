Edirne'de soba yangına neden oldu

Edirne'de yanan sobanın alev alması sonucu evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın Karaağaç Mahallesi Gül Bahçe Sokak'ta meydana geldi. Açık unutulan sobanın alev alması sonucu evde büyük hasar oluştu. Daha sonra çatıya sıçrayan yangın, kısa sürede evin içini de kapladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik bir çalışma sonucu kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Yangında maddi hasar oluşurken evdeki bazı eşyalar ise kullanılamaz hale geldi.

Vatandaşlardan Nazmi Katırcı, sobanın evde yanık durumda unutulduğundan dolayı yangın çıktığını belirtti.

Vatandaşlardan Hasan Tavukçu ise, “Yangının sobadan çıktığını söylüyorlar. Evde kimsenin olmadığını da öğrendik, biz de evin yandığını görünce koşarak yardıma geldik. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Polis ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.