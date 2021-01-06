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Edirne'de son yağışlar bölge çiftçisini sevindirdi

Edirne’de yağışlarla birlikte Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesi mevsim normallerine yaklaştı.

Edirne'de yağışlarla birlikte Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesi mevsim normallerine yaklaştı. Kurak geçen süreçte alınan son yağışlar, bölge çiftçisini de sevindirdi.


Edirne'de hemen hemen her yıl kış aylarında sel ve su taşkınlarının yaşandığı Meriç ve Tunca nehirlerinde son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle su debisi dip seviyelere kadar düştü. Bölgede ve Bulgaristan'da alınan son yağışlarla beraber nehir debilerinde yaşanan artış ile oluşan kum adacıkları ortadan kalktı. Kurak geçen süreçte alınan son yağışlar, bölge çiftçisini de sevindirdi.


DSİ'nin Kirişhane ölçüm istasyonundaki verilere göre Meriç Nehri'nin su debisi 239 metreküp saniye, Suakacağı ölçüm istasyonundaki verilere göre Tunca Nehri'nin su debisi ise 9 metreküp saniye olarak ölçüldü.

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