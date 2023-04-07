Edirne'de son yağışlarla birlikte Tunca ve Meriç Nehirleri'nin debisi 2 kat arttı

Edirne'nin önemli su havzalarından olan ve kuruma noktasına gelen Tunca ve Meriç Nehirleri'nin debisi son yağışlarla birlikte 2 kat artış gösterdi.

Edirne'de son günlerde etkili olan yağışların ardından Tunca ve Meriç Nehirleri'nin debisi 2 kat arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkili olan yağışlar kentin önemli su kaynaklarından olan Tunca ve Meriç Nehirleri'nin debisini olumlu etkiledi.

Son yağışlarla birlikte Tunca ve Meriç Nehirleri'nin debisi son 1 haftada 2 kat arttı. Geçtiğimiz hafta yapılan ölçümlerde Kirişhane mevkiinde 81 metreküp/saniye olan Meriç Nehri'nin debisi son yağışların ardından yaklaşık 2 kat artarak 180 metreküp/saniyeye seviyesinde akmaya başladı. Geçtiğimiz hafta Suakacağı mevkiinde 5 metreküp/saniye olan Tunca Nehri'nin debisi ise son yağışlarla birlikte 10 metreküp/saniye seviyesine yükseldi.

Bu yıl kış yağışlarının yetersiz olması hem tarlaları, hem nehirleri hem de barajları olumsuz etkilemişti. Bölgede etkili olan son yağışlar çiftçilere ve tarlalara olduğu gibi nehirlere de can suyu oldu.

Son yılların en kuran döneminin yaşandığı Trakya'da etkili olan yağışlar Edirne'nin önemli su havzalarından olan Meriç ve Tunca nehirlerine yaradı. Debinin yükselmesi nehirlerde oluşan kum adacıkları, çöpler ve sazlıkların da gözden kaybolmasına neden oldu.

"Tunca ve Meriç'in debileri yükseldi"

Nisan ayının daha önceki aylara göre daha bereketli geçtiğini söyleyen vatandaşlardan Mutlu Böbek, "Kış ayında hiç yağış alamadık. Ama Nisan ayında iyi yağmurlar alıyoruz. Önümüzdeki hafta yine yağmur veriyor. Tunca ve Meriç'in debileri yükseldi. Bu bizim için, sulama için ve tarlalar için çok iyi. Ama kışın kar yağışı almadığımız için yine sıkıntı yaşayabiliriz. İnşallah debilerin daha yükselmesi lazım ki yaz aylarını daha rahat atlatalım. Nehirler Kuruma noktasına gelmişti. İyi bir yağmur yağdı. Bu tarlalar için çok iyi oldu" dedi.

"Son yağışlar can suyu oldu"

Edirne'de son yağışlarla birlikte su seviyesinin baya yükseldiğini söyleyen Vatandaşlardan Şencan Güngörmezler, barajların da dolmasını beklediklerini ifade etti. Yağışların ardından rekoltenin yükseleceğini beklediklerini belirten Güngörmezler, 2 ay önce nehirden karşıdan karşıya geçilecek durumda olduğunu fakat son yağışlarla güzel bir seviyeye geldiğini aktardı.