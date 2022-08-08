Edirne'de soydaş hekimlere eğitim

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı, “Balkanlar'daki Türk Hekimlerine Sünnet Cerrahi Eğitimi” kursu düzenledi. Türk Üroloji Derneği ve Türk Üroloji Akademisinin katkılarıyla düzenlenen eğitimlere, Bulgaristan'dan gelen soydaş hekimler katıldı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, kapılarını Balkanlar'da yaşayan soydaş hekimlere açtı. Bulgaristan'dan Trakya Üniversitesine gelen soydaş hekimler, sünnet operasyonu hakkında eğitim alarak, canlı cerrahi uygulamalarına katıldı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İrfan Atakan, sünnetin ne zaman yapılacağı ve kimlere yapılacağı hakkında geniş bilgiler vererek, yenidoğan sünneti ile ameliyat sonrası dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Akdere de sünnet teknikleri ve önemi konusunda açıklamalarda bulundu. Opr. Dr. Hakan Çakıcı ise, sünnet cerrahisi ve sonrasında gelişebilecek komplikasyonlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Soydaşlardan gelen sünnet talebine cevap verebilmek adına bu tür eğitimler düzenlediklerini ve ihtiyacı karşılamaya yönelik adımlar attıklarını belirten Doç. Dr. Hakan Akdere, gelen yoğun ilgi ve talep doğrultusunda bu süreçleri organize etmeye devam edeceklerini söyledi. Balkanlar'daki soydaş hekimlere yönelik farklı proje ve çalışmalar gerçekleştirmeyi sürdüreceklerini ifade eden Doç. Dr. Hakan Akdere, “Bu eğitimlerin ardından Holep yöntemi ile prostat tedavisine yönelik eğitimler düzenlemeyi planlıyoruz. Ayrıca çocuklarda hemodiyaliz konusunda bizlere ulaşan talepler var. Bu konuda da Bulgaristan'dan hekim ve hemşirelerimizi burada ağırlamaktan, onlara eğitim vermekten mutluluk duyacağız” dedi.

Trakya Üniversitesi Hastanesinde iki gün süren program, teorik eğitimlerin ardından yine Üroloji Ana Bilim Dalı akademisyenlerinin eşliğinde canlı vakalar üzerinde uygulamalı eğitimlerle devam etti.