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Edirne'de Şubat ayında 27 kişiye ilk yardım eğitimi

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr.

Ertuğrul Tanrıkulu, Şubat ayında toplamda 27 kişiye ilk yardım eğitimi verdiklerini söyledi.


Ertuğrul Tanrıkulu, itfaiye binasında oluşturulan yeni eğitim salonunda; İlk Yardım Eğitmenleri Hemşire İnci Özer, Dilara Dinç ve İrem Dağdeviren eşliğinde "Doğru İlk Yardım Hayat Kurtarır" sloganıyla gönüllü ilk yardımcılar yetiştirmeye devam ettiklerini söyledi.


Eğitimlere Şubat ayında da devam ettikleri belirten Tanrıkulu, "12-14 Şubat 2019 tarihleri arasında 9 kişi, 19-21 arasında da 18 kişi ilk yardım eğitimi aldı. Eğitmenlerimiz gönüllü ilk yardımcılara; önemli bilgiler verdi. Doğru müdahale hayat kurtarır. Bu nedenle ilk yardım eğitimlerini çok önemsiyor hem belediye personeline hem de diğer kurum ve kuruluşlardan gelen gönülle vatandaşlarımıza bu konuda eğitimler vermeye devam ediyoruz. Edirne Belediyesi İlk Yardım Eğitim Merkezi ile Türkiye'deki ilk üç belediyeden biri oldu. Sağlık Bakanlığının belirttiği tüm şartları yerine getirerek kurduğumuz İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde kamu kurum ve özel kuruluşların talep etmesi halinde, kurumlarının ihtiyacı olan sertifikalı İlk Yardımcı eksiğini gidererek belki de birçok kişinin hayata tutunmasını sağlıyoruz" dedi.

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