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Edirne'de taraftarlar birbirine girdi: 3 yaralı

Edirne’de Fenerbahçe ve Galatasaray taraftar grupları arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, çok sayıda taraftar gözaltına alındı.

Edirne'de Fenerbahçe ve Galatasaray taraftar grupları arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, çok sayıda taraftar gözaltına alındı.


Edirne'nin Zübeyde Hanım Caddesi yakınlarında karşılaşan iki takımın taraftarları arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine taraftarlar birbirlerine parke taşı, şişe ve sopalarla saldırdı. Yaralanan taraftarlar ambulansta tedavi altına alındı. Taşkınlık çıkartan bazı taraftarlar da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Olayın yaşandığı bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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